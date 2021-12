Incastrati: trailer della prima serie tv di Ficarra & Picone per Netflix

Dopo aver fatto ridere milioni di italiani con i loro film al cinema e i loro sketch in tv, Ficarra e Picone realizzano la loro prima serie, in esclusiva per Netflix: Incastrati. Vi presentiamo il trailer dello show, che arriverà il primo gennaio sulla piattaforma.

Nel cast della serie Salvo Ficarra, Valentino Picone, Anna Favella, Marianna Di Martino, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti e Mary Cipolla.

Questa la sinossi ufficiale:

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

