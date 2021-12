“Apple dovrebbe produrre un iPad da 15 pollici per battere gli Echo Show di Amazon”, la proposta di Mark Gurman

Secondo Mark Gurman Apple ha un unico modo per prendersi il mercato degli smart speaker: realizzare un iPad da 15 pollici in grado di competere con gli Echo Show.

Apple sta perdendo la guerra degli smart speaker, ma forse le cose sono destinate a cambiare nell’immediato futuro. Apple dovrebbe produrre un iPad da 15 pollici, pensato proprio come risposta ai device della linea Echo Show — gli schermi intelligenti di Amazon, progettati per videochiamate, domotica e intrattenimento. A suggerirlo è Mark Gurmann, nota firma di Bloomberg.

Apple controlla solo il 5% del mercato degli smart speaker. Amazon, con l’assistente vocale Alexa, da sola genera il 69% delle vendite del mercato, mentre Google è seconda con il 25%. Apple non ha nemmeno un ‘do-it-all home hub’ – un device dotato di schermo -, rendendo ancora più difficile l’impresa di recuperare il terreno perso

si legge sulle pagine di Bloomberg.

Gurman sostiene gli ovvi vantaggi che Apple avrebbe sulla concorrenza proponendo un iPad da 15 pollici pensato proprio per sconfiggere Amazon. Tanto per iniziare: potrebbe contare sull’App Store, un catalogo infinito di App di ogni tipo. Inoltre potrebbe essere un vero e proprio tablet versatile: hub intelligente per la domotica e le videochiamate, sì, ma anche in grado di sostituire tablet e computer per l’intrattenimento e il lavoro. Potrebbe offrire la versatilità che oggi manca a device come gli Echo Show e Facebook Portal.

Per il momento si tratta semplicemente di un whishful thinking, un desiderio di Gurman ancora inattuato. Ma chissà, un domani tutto questo potrebbe trasformarsi in un prodotto reale. Con la linea Home Pod mini (ora anche in Italia) Apple ha dimostrato di voler fare sul serio nel mercato degli accessori smart per la casa.