The Witcher: alla scoperta degli strighi nella featurette ufficiale di Netflix

La seconda stagione di The Witcher è approdata su Netflix ed ecco, arrivare anche una featurette ufficiale che ci racconta l'origine dei cacciatori di mostri.

19—Dic—2021 / 9:01 AM

Tramite una nuova featurette ufficiale dietro le quinte, con tanto di interviste al cast, possiamo fare ingresso a Kaer Morhen, la leggendaria dimora dei witcher del Lupo, e scoprire la disfunzionale confraternita a cui appartengono Vesemir, Lambert, Coën ed Eskel, che si uniscono al cast della seconda stagione di The Witcher.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Leggi anche la recensione della serie: