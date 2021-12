Strappare lungo i bordi: tutto il meglio dell’Armadillo nella serie di Zerocalcare

Sette minuti ricchi di saggezza: Netflix ha condensato in un videomontaggio i migliori consigli dell'Armadillo presenti in Strappare lungo i bordi.

19—Dic—2021 / 8:25 AM

Sincero… pure troppo: l’Armadillo (Valerio Mastandrea) è la voce della coscienza di Zerocalcare e il dispensatore di saggezza di cui tutti avremmo bisogno, e uno dei personaggi più amati delle opere del fumettista romano. Netflix ha riunito le sue migliori citazioni tratte da Strappare lungo i bordi in un’unica clip da sette minuti, tutta da gustare.

Strappare lungo i bordi è disponibile su Netflix dal 17 novembre: prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

