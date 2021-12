Riverdale: una clip dal crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Sabrina Spellman arriva a Riverdale nella nuova stagione e Netflix pubblica una clip in merito, con in più un riferimento a... Evangelion!

Come sappiamo, Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stato cassato da Netflix dopo quattro stagioni: il personaggio protagonista, tuttavia, è stato recuperato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa per inserirlo – come del resto da piani originari – nella serie “parallela” Riverdale, in onda però su The CW, a partire dalla sesta stagione. Ecco dunque una clip tratta da questo speciale crossover, che mostra inoltre un bizzarro particolare che sta facendo molto discutere il fandom online: la divisa della confraternita di Cheryl Blossom, palesemente ispirata a quella della scuola dei protagonisti di Neon Genesis Evangelion.

La sesta stagione di Riverdale è cominciata, negli USA, il 16 novembre, su The CW, ed è disponibile anche su Netflix, mentre in Italia dovremo attendere l’anno prossimo, dato che siamo ancora a metà della quinta nella trasmissione tv e su Netflix (e Prime Video) appena alla quarta, per questioni di diritti.

Le due serie derivano entrambe dalla stessa matrice, ovvero i celebri Archie Comics. Questa la sinossi di Riverdale:

Le cose non sono sempre come sembrano a Riverdale. Basato sui personaggi di Archie Comics e prodotto da Berlanti Productions, quest’ora di teen drama posa uno sguardo disincantato sugli episodi di vita in una cittadina. Riverdale può avere le sembianze di un posto tranquillo e brulicante di teenager da sogno americano, ma ci sono pericoli in agguato nell’ombra…

Questa invece quella di Le terrificanti avventure di Sabrina:

“Le terrificanti avventure di Sabrina” reinventa le origini e le peripezie di “Sabrina, vita da strega” trasformandole in una storia di formazione dark, tra horror, occulto e, naturalmente, stregoneria. La terza stagione inizia con la protagonista ancora scossa dagli eventi orribili delle puntate precedenti. Anche se è riuscita a sconfiggere suo padre Lucifero, il Signore oscuro resta imprigionato nel corpo di Nicholas Scratch, fidanzato di Sabrina. Lei non riesce a darsi pace, sapendo che Nick ha compiuto il sacrificio supremo e ora soffre le fiamme dell’inferno sotto lo sguardo attento di Madame Satan. Così, con l’aiuto della “Compagnia di Sabrina” (composta da Harvey, Rosalind e Theo), la nostra beniamina s’impegna in una missione per liberare l’amato dalla dannazione eterna e riportarlo tra le sue braccia. Lo spodestamento del Signore oscuro ha però sconvolto i regni e Sabrina deve assumere il titolo di “regina” per difendere il trono vacante da un pretendente, l’incantevole Caliban, principe degli inferi. Nel frattempo a Greendale arriva un misterioso luna park che porta in città una tribù di pagani intenzionata a resuscitare un male antico. Ecco una nuova fonte di pericolo per gli Spellman e la congrega…

