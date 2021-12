Huawei P50 Pocket: emergono i primi dettagli sul dispositivo

Nella giornata del 23 dicembre dovremmo avere finalmente modo di scoprire di più in merito al nuovo Huawei P50 Pocket, grazie a un evento dedicato di Huawei pensato per fare chiarezza sulle funzionalità del dispositivo. Tuttavia, un nuovo leak ha anticipato di qualche giorno l’azienda, e infatti grazie a MyDrivers i primi presunti dettagli sono già emersi.

Stando a quel che sappiamo, si tratterà di un device senza supporto al 5G, con uno schermo da 6,8 pollici pieghevole e uno da 1 pollice come secondario. Non si parla ancora di specifiche relative al display, anche se sembra che all’interno potremmo trovare un SoC Kirin 9000.

Per quel che riguarda le fotocamere, ci aspettiamo la presenza di una Sony IMX766 come primaria da 50 MP, anche se dovrebbero essere incluse un’ulteriore da 13 MP ultra grandangolare e una 8 MP telephoto con zoom ottico 3x, mentre non si sa molto su quella per i selfie.

Infine, le pagine di Gizmochina ricordano che dovrebbe essere inclusa una batteria da 4.100mAh, non particolarmente capiente quindi, ma pensata per durare davvero molto tempo, e con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Il prezzo sarà verosimilmente di circa 1.000$, ma restiamo ancora in attesa di ufficializzazioni dal colosso sul tutto.