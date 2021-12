È stata la mano di Dio: l’influenza di Diego Armando Maradona all’interno del film

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, non parla direttamente di Maradona ma lo nomina spesso: vediamo come in questo montaggio ufficiale.

La storia di Maradona non è solo una cornice alla vita di Fabietto, il protagonista di È stata la mano di Dio: in questo video ritroviamo tutti i momenti in cui le loro due esistenze apparentemente così distanti si intersecano.

Scritto e diretto dal regista e sceneggiatore premio Oscar, il film vede nel cast Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri e Massimiliano Gallo. Dopo un primo passaggio in sala, la pellicola arriverà sulla piattaforma a partire dal 15 dicembre.

La nuova opera dell’autore de Il Divo, La grande bellezza e The Young Pope è la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

