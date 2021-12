The Last Train to New York: il remake di Train to Busan uscirà ad aprile 2023

Il remake di Train to Busan, intitolato The Last Train to New York, arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile 2023.

In precedenza era stato annunciato che il remake americano di Train to Busan sarebbe stato intitolato The Last Train to New York, e da poco la Warner Bros. ha diffuso anche la data d’uscita del lungometraggio, che uscirà al cinema il 21 aprile 2023.

Il fatto che The Last Train to New York esca ad aprile 2023 pone, al momento, il film libero da competizioni con altri lungometraggi in sala, considerando che il blockbuster più vicino a questa data è Guardiani della Galassia vol.3 che arriverà il 5 maggio.

Timo Tjahjanto, il filmmaker che ha lavorato a V/H/S/94, The Night Comes for Us, e May the Devil Take You, sarà dietro la regia del lungometraggio che in Corea del Sud è stato diretto da Yeon Sang-ho. James Wan farà da produttore, mentre Gary Dauberman si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Al momento la New Line Cinema non ha ancora annunciato i nomi del cast che lavoreranno al progetto.

Il film originale fu distribuito nel 2016, presentato al Festival di Cannes. Il lungometraggio è diventato subito campione d’incassi, grazie alla sua storia thriller/horror con degli zombi di mezzo. Nel frattempo è uscito anche il sequel di Train to Busan, intitolato Peninsula, che è stato distribuito nel 2020.