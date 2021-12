YouTube: presto in arrivo una nuova interfaccia per i canali su Android?

YouTube sembra pronto per offrire una nuovissima interfaccia dei canali sulla piattaforma di Android, come riportato sulle pagine di Android Police.

Dopo diversi anni in cui non abbiamo visto grossi cambiamenti per quel che riguarda i cambiamenti grafici della piattaforma di YouTube su Android, la compagnia sembra finalmente pronta per smuovere del tutto la situazione. In seguito a quando abbiamo visto arrivare dei piacevoli esperimenti e diverse funzionalità, ci troviamo ora davanti a una rivisitazione del design dei canali degli utenti.

Il tutto è stato svelato da un tipster e riportato sulle pagine di Android Police, le quali hanno svelato che la foto profilo dei canali dovrebbe essere posta al centro, con il nome degli utenti appena sotto. Troviamo ancora il bottone per iscriversi con il numero di persone che hanno già proceduto e fanno parte della famiglia di un qualunque canale, che però a quanto pare è stata fortemente rivisitata, come potete vedere nelle immagini qui di seguito.

Per quel che riguarda ulteriori dettagli emersi, troviamo una descrizione del canale posta appena sotto il numero di iscritti, al quale viene invece affiancato il numero di video presenti, spesso abbastanza importante per farsi l’idea di un canale, ma che in realtà non è particolarmente messo in mostra dalla piattaforma. Premendo sulla descrizione si avrà modo di accedere al testo completo, visto che si tratterà di un’anteprima, dove gli YouTuber possono mettere come sempre vari dettagli, fra cui anche link e contatti.

C’è anche spazio per gli abbonamenti ai canali della piattaforma, come si vede dal pulsante “Join“, il quale in maniera decisamente più intuitiva dovrebbe portare gli utenti a entrare a far parte di uno dei pacchetti esclusivi che ogni canale ha modo di offrire, con costi mensili ovviamente variabili. Staremo a vedere quando il colosso avrà modo di svelare il tutto, e se fino al rilascio qualche cambiamento ulteriore verrà apportato.