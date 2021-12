Windows 11: a quanto pare dovremo dire addio al Pannello di Controllo

Come riportato sulle pagine di The Verge, sembra che Microsoft abbia voglia di dire addio al Pannello di Controllo con Windows 11. Si parla di una funzionalità quasi iconica di Windows, che nel corso dei vari sistemi ha avuto modo di evolversi, grazie anche alla presenza di vari aggiornamenti che ne hanno ritoccato le funzionalità, ma a quanto pare il colosso ritiene ormai il tutto fin troppo poco intuitivo, e vuole quindi sostituire sapientemente la feature.

Stando a quel che sappiamo, dopo aver messo mano alle impostazioni di Windows 11, questo è uno dei prossimi passi che il colosso di Remdond potrebbe voler compiere. La nuova versione di test di Windows 11 ha integrato una nuova pagina nelle impostazioni per quel che riguarda le opzioni di condivisione di cartelle, stampanti e della rete. Adesso, alcuni punti di accesso rimandano direttamente alle impostazioni, saltando quindi il Pannello di Controllo, al contrario di com’è avvenuto fino a oggi.

Anche ad esempio alcuni link del software in questione preferiscono portare l’utente nelle impostazioni generali, dove all’effettivo quasi tutte le funzionalità sono presenti, e in alcuni casi anche maggiormente evolute e più comode da usare. Il tutto riguarda ad esempio la possibilità di disinstallare le app. Fra i grossi cambiamenti riportati da The Verge, troviamo anche lo spostamento per la disinstallazione degli aggiornamenti di Windows nelle impostazioni del sistema operativo.

Staremo a vedere se la compagnia deciderà quindi in futuro di rimuovere completamente il Pannello di Controllo di Windows, o se opterà per soluzioni meno drastiche, rendendolo ad esempio utile solo per alcune funzionalità, e continuando quindi a preferire le impostazioni generali come sta attualmente avvenendo. Nel mentre, non mancano grosse migliorie, come la rivoluzione del menu Start di Windows 11, approfondita in questo articolo.