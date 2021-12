Windows 11: in arrivo migliorie per menu Start e barra degli strumenti

Sin dal lancio di Windows 11, non sono mancati alcuni commenti che evidenziavano come la barra degli strumenti e il menu Start fossero difficile da digerire, specialmente dopo essersi abituati a Windows 10.

Seppur questi non risultino peggiori in ogni caso, alcuni cambiamenti erano richiesti da tempo, e come riportato sulle pagine di The Verge, Microsoft ha ascoltato gli utenti. Un nuovo aggiornamento arrivato per gli Insider ha infatti riportato i tanti amati orologi e calendario sulla barra degli strumenti anche per monitor differenti da quello principale, il che eviterà agli utenti di dover installare programmi appositi che si occupino di questo specifico spostamento.

Per quel che riguarda invece il menu Start, risulta possibile con la nuova build scegliere se visualizzare su schermo più icone o raccomandazioni del sistema, con ulteriori possibilità di personalizzazione del tutto. Per finire, non manca anche qualche miglioramento relativo al pannello di controllo, dove alcuni collegamenti sono ora pensati per rimandare all’apposita sezione delle impostazioni del nuovo OS del colosso di Redmond.

Va specificato che servirà ancora qualche mese per provare con mano il tutto, mentre la compagnia continuerà di sicuro a lavorare a diversi aggiornamenti per il suo sistema operativo, fra cambiamenti richiesti e nuove funzionalità.