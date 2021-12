Vuity è il collirio pronto a sostituire gli occhiali di chi soffre di presbiopia

Una nuova tecnologia, come svelato da Abbvie, è in grado di riuscire a sostituire del tutto gli occhiali, ma non si parla delle classiche lenti a contatto, quanto di vere e proprie gocce per gli occhi.

Esatto, a quanto pare questo miracoloso prodotto è in grado di combattere la presbiopia, lasciando che gli utenti possano sfruttare il collirio VUITY per abbandonare gli occhiali. Parliamo di un passo davvero importante, che seppur per ora sia stato appena iniziato e approvato, potrebbe avere degli sbocchi in futuro davvero sorprendenti.

In America sono ora partite le vendite del prodotto, che può essere acquistato in farmacia. Questo è in grado di sistemare i problemi di visione, per quel che riguarda le brevi distanze, riducendo le dimensioni delle pupille, senza comportare alcun tipo di problema e anzi – verosimilmente – risultando maggiormente comodo rispetto alle altre soluzioni mediche (occhiali e lenti a contatto).

Mentre il mondo della tecnologia fa grossi passi avanti per quel che riguarda i dispositivi smart, la direzione della medicina non è certamente da trascurare, e stareo vedere se ulteriori prodotti riusciranno a eguagliare le possibilità del nuovo collirio VUITY.