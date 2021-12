Spotify investe sui podcast, acquisita Whooshkaa

Sappiamo ormai da tempo che nel focus di Spotify non c’è solamente il mondo della musica, visto che la piattaforma continua da tempo a investire anche nel settore dei podcast. Che si tratti di nuove acquisizioni, o di ulteriori feature che vengono aggiunte al palinsesto di novità della piattaforma, abbiamo a che fare con un continuo miglioramento del servizio, il quale sta per fare un ulteriore salto in avanti grazie a Whooshkaa, azienda di cui è stata recentemente confermata in via ufficiale l’acquisizione e fa ora parte della grande famiglia del colosso.

Dopo che a novembre dello scorso anno è stata acquisita Megaphone, al fine di permettere ai publisher di podcast l’utilizzo di nuovi strumenti per migliorare i propri contenuti, è stata svelata la possibilità di introdurre pubblicità, e adesso la nuova azienda australiana permetterà al colosso di chiudere in bellezza il pacchetto. La piattaforma di Whooshkaa, con un servizio che verrà integrato in Spotify, permette infatti ai creatori di contenuti di pubblicare grazie al servizio, minimizzando i costi e monetizzando il tutto.

Viene inoltre garantito uno strumento specializzato per la radio, il quale ha l’obiettivo di trasformare i contenuti audio già esistenti in podcast on-demand. Il colosso ha confermato l’arrivo di questa possibilità nella suite di Megaphone. Si tratta quindi di un’ottima notizia per i broadcaster radio, che avranno modo di rendere i propri contenuti monetizzabili nel giro di molto meno tempo, sfruttando anche gli altri strumenti che la piattaforma mette a disposizione.

Staremo a vedere quali saranno nel corso dei prossimi mesi le ulteriori novità che Spotify confermerà per la propria piattaforma, continuando a supportare questo settore. Non è passato molto da quando anche in Italia sono arrivati i podcast a pagamento, di cui vi abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui.