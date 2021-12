RTX 3080 da 12 GB: le specifiche leakate del nuovo modello sono sorprendenti

Le specifiche tecniche della nuova RTX 3080 da 12 GB sono emerse in rete, e si parla di risultati particolarmente positivi in questo caso.

Si parla ormai da tempo dei nuovi modelli di schede video che NVIDIA dovrebbe avere modo di rilasciare nel corso dei prossimi mesi, e dopo che una nuova RTX 2060 si è fatta ufficialmente vedere, ne abbiamo parlato nel dettaglio all’interno dell’articolo che trovate a questo link, a quanto pare la compagnia sta per rinnovare le potenzialità della sua RTX 3080. Si parla nello specifico di un modello da 12 GB, ma non è tutto oro quello che luccica.

Come riportato sulle pagine di Videocardz e ripreso da TechRadar, il prossimo gioiellino targato NVIDIA non dovrebbe presentarsi solamente con 2 GB di memoria in più, visto che aumenterebbero anche altre performance, fra cui un’interfaccia bus a 384-bit, decisamente di più rispetto ai 320 originali. Troviamo una velocità di banda di 912 GB/s, migliorata rispetto ai 760 GB/s di base, con 256 cuda core in più e l’introduzione della GA102-220. A quanto pare non mancheranno anche più Tensor e RT core.

Anche in questo caso la compagnia riuscirà a portare sul mercato un modello che – nonostante lo stesso nome – riuscirà a superare la scheda originale, e a quanto pare non di poco, se le premesse verranno rispettate. Purtroppo, c’è da dire che mentre le performance in tutti gli ambiti miglioreranno, si tratterà di un dispositivo maggiormente veloce, che quindi risulterà adatto in particolar modo per i miner rispetto al modello originale. Ovviamente, come ormai siamo abituati da tempo, una festa per le criptovalute è un inferno per gli utenti, anche se speriamo che la compagnia riuscirà a contenere la carenza di scorte.

A quanto pare, stando a Videocardz il gioiellino dovrebbe essere circa il 20% più veloce nelle operazioni di mining, ma staremo a vedere se la compagnia non inserirà qualche tipo di limitatore, o ingegnerà per riuscire a far finire il device nelle case di tutti gli utenti.