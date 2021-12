Redmi K50: la serie con Snapdragon 870+ potrebbe non arrivare mai

Si parlava ormai da tempo del lancio della nuova serie di dispositivi budget Redmi K50, ma come da poco emerso da un report e ripreso sulle pagine di Gizmochina, sembra che il tutto potrebbe in realtà non avvenire mai, neanche il prossimo anno.

Parliamo di dispositivi che avrebbero dovuto vedere la luce con all’interno i SoC noti come Snapdragon 870+, anche se come svelato da Xiaomiui, fonte abbastanza affidabile per quel che riguarda i movimenti della compagnia cinese, potrebbe esserci stato un passo indietro definitivo.

Stando a quanto emerso, all’infuori del System on a Chip, la serie avrebbe dovuto offrire schermi FHD+ con risoluzione 2400×1800 e display a 120 Hz, con un setup formato da grandangolare + ultra grandangolare + macro sul retro.

Come prova della presunta cancellazione c’è il fatto che dopo la prima build MIUI interna arrivata ad agosto, l’ultima di novembre ha continuato a essere basata su Android 11, e il fatto che la compagnia non sia passata a Android 12, fermando ulteriori build, è sicuramente un brutto segno. Non è comunque detta l’ultima parola, e come avvenuto in diversi altri casi potrebbe trattarsi di una coincidenza, staremo a vedere quindi se la compagnia approfondirà presto la situazione, e presenterà magari i nuovi smartphone.