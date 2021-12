Halo Infinite: il doppiaggio italiano cita Aldo, Giovanni e Giacomo!

Halo Infinite, nuovo episodio della leggendaria saga realizzato da 343 Industries, nasconde un curiosissimo easter egg all’interno della sua versione italiana: gli adattatori, difatti, hanno tradotto un improperio in maniera decisamente scherzosa e sopra le righe rispetto al contesto, ripetendo una citazione da un famoso sketch del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

La frase è la celebre “Ti sfilo la colonna vertebrale e mi suono l’adagio di Albinoni!”, che potete rivedere anche nel video ufficiale del classico sketch del Conte Dracula.

Non si tratta della prima volta che succede qualcosa del genere, con gli adattatori che si prendono qualche piccola libertà per inserire citazioni pop nostrane: in Marvel’s Spider-Man è presente un riferimento simile, in cui si cita Hanno ucciso l’Uomo Ragno, nota canzone degli 883.

Halo Infinite, uscito lo scorso 7 dicembre per PC, Xbox One e Xbox Series X/S, vede Master Chief pronto a confrontarsi con il nemico più spietato che abbia mai affrontato, quando ogni speranza è persa e il destino dell’umanità è ormai in bilico.

