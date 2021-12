Frank Sinatra: Netflix svilupperà una serie sul popolare cantante

Netflix ha messo in cantiere un nuovo progetto dedicato ad una delle grandi voci della musica mondiale: stiamo parlando di Frank Sinatra, il popolare cantante che avrà una serie biopic dedicata che verrà realizzata da Bill Condon, Lionsgate Television, Universal Music Group’s Polygram Entertainment e Frank Sinatra Enterprises.

Condon (Gods and Monsters, Twilight) scriverà e dirigerà il pilot dedicato alla serie Netflix su Frank Sinatra, e farà anche da showrunner. I produttori del progetto saranno lo stesso Condon, assieme a Greg Yolen, Tina Sinatra e Bob Finkelstein della Frank Sinatra Enterprises; Michele Anthony, Bruce Resnikoff e David Blackman di Polygram e UMG; e poi ancora Jack Morrissey.

La vita di Frank Sinatra sicuramente si presta ad un adattamento sullo schermo, considerando tutte le varie traversie affrontate dal cantante. Sinatra crebbe nel New Jersey da una famiglia di immigrati italiani, e nel corso della sua grande carriera musicale si ritrovò invischiato anche in vicende particolari come un’investigazione da parte dell’FBI per dei rapporti con la mafia. Per non parlare poi delle sue relazioni, che lo hanno visto coinvolto in rapporti con Ava Gardner, Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe e Angie Dickinson.