Twitter, nuova multa dalla Russia: “si rifiuta di cancellare i contenuti illegali”

16—Dic—2021 / 10:20 AM

Un tribunale russo ha condannato Twitter al pagamento di una multa di 10 milioni di rubli, l’equivalente di circa 120.000 euro. «Il social non ha adempiuto alle richieste del Governo di rimuovere alcuni contenuti illegali», dicono i giudici. È solo l’ultima stoccata di Mosca contro l’industria tech statunitense.

Twitter ha negato che la sua piattaforma social venga utilizzata per diffondere materiale illegale. Dallo scorso marzo il traffico internet diretto verso Twitter è stato rallentato dalle autorità russe, rendendo la navigazione estremamente difficile. Tra le altre cose, la Russia accusa Twitter di ospitare pornografia minorile, inviti ad usare le droghe e istigazioni al suicidio.

Da gennaio a novembre Twitter era già stato condannato a pagare, complessivamente, sanzioni per oltre mezzo milione di euro. «Ci risulta che il social non abbia ancora cancellato 761 dei contenuti che abbiamo segnalato», aveva commentato all’epoca Roskomnadzor, l’agenzia russa competente in materia di internet e telecomunicazioni. Nonostante la stragrande maggioranza dei contenuti segnalati venga poi effettivamente rimossa dal social, l’agenzia lamenta anche che Twitter ignori sistematicamente ogni richiesta dal 2014 ad oggi, rifiutandosi di rispondere alle comunicazioni delle autorità russe.