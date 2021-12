Reddit: il debutto in borsa è sempre più vicino

Reddit ha presentato le carte per una IPO, il debutto in borsa sembra essere sempre più vicino.

16—Dic—2021 / 10:33 AM

Reddit è sempre più vicino al debutto in borsa. Mercoledì l’azienda ha depositato le carte per presentare un’offerta pubblica iniziale (IPO). L’azienda è stata fondata nel 2005 da Steve Huffman e entrepreneur Alexis Ohanian. Nel 2021, in occasione di un recente raccolta di fondi, Reddit ha raggiunto una valutazione di 10 miliardi di dollari.

Reddit oggi ha 52 milioni di utenti attivi su base giornaliera e conta su oltre 100.000 sub-reddit, le comunità tematiche che animano il forum. Sono numeri in costante crescita. La piattaforma ha poi acquisito una fama internazionale ad inizio dell’anno, quando il sub-reddit Wall Street Bets ha dichiarato guerra ad alcuni fondi d’investimento, facendo crescere enormemente il valore delle azioni di GameStop.

Nel frattempo il business model di Reddit è diventato più maturo: durante il secondo trimestre del 2021 i ricavi della raccolta pubblicitaria della piattaforma hanno superato per la prima volta i 100 milioni di dollari. A marzo Reddit ha poi assunto il suo primo CFO: Drew Vollero, che già era stato chief financial officer della parent company di Snapchat.

Reddit non ha fornito informazioni sull’IPO. Non sappiamo quante azioni verranno offerte, né con quali modalità.