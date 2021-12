I Goonies: in lavorazione una serie TV dedicata su Disney+

La serie TV ispirata a I Goonies in sviluppo per Fox ora è passata nella mani della piattaforma streaming Disney+.

A quanto pare I Goonies torneranno, e lo faranno con una serie TV dedicata realizzata per la piattaforma streaming Disney+! Dopo anni in cui venivano annunciati progetti ed in cui si parlava di potenziali sequel ora sembra che tutto sia pronto per arrivare ad una vera e propria produzione. Il titolo del progetto sarà Our Time.

La serie TV su I Goonies sviluppata da Disney+ fa parte però di un progetto che era già in lavorazione per Fox. Sarah Watson (The Bold Type, Parenthood) ha scritto il pilot, mentre The Donner Company e Amblin si occuperanno della produzione.

Al centro della storia ci sarà il personaggio di Stella Cooper, che dopo essere tornata nella sua vecchia cittadina in seguito ad un’esperienza fatta a New York decide di aiutare tre studenti a realizzare un film basato sulla loro pellicola preferita, che è proprio I Goonies.

Clancy Collins White ha detto sul progetto: