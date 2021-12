Uncharted: nuovo poster per il film con Tom Holland e Mark Wahlberg

È il grande giorno del debutto di Spider-Man: No Way Home in alcuni paesi (tra cui il nostro), ma un altro film Sony Pictures con Tom Holland protagonista reclama la scena, questo pomeriggio: Fandango ha difatti rilasciato il primo, vero poster di Uncharted, pellicola tratta dalla saga videoludica omonima.

We found Tom Holland's 2022 plans on this exclusive #UnchartedMovie poster. 2.18.2022 pic.twitter.com/KPyzk6NypY — Fandango (@Fandango) December 15, 2021

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

