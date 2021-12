Spider-Man: No Way Home – Willem Dafoe sul suo Green Goblin: “È stato bello tenere tutto nascosto”

Willem Dafoe ha raccontato la sua esperienza con il Green Goblin in Spider-Man: No Way Home, rivelando che è stato bello tenere nascosto il suo coinvolgimento.

Con Spider-Man: No Way Home che è appena uscito nelle sale cinematografiche gli appassionati potranno scoprire finalmente le tante sorprese che sembra promettere questo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe. Tra ciò che si conosce già del film c’è la presenza del Green Goblin di Willem Dafoe, che di recente ha raccontato la sua esperienza durante la fase di produzione e prima dell’uscita di Spider-Man: No Way Home.

Ecco le parole di Willem Dafoe:

Posso dire che è stato divertente tenere per un po’ il profilo basso, facendo così fare speculazioni alle persone su cosa si sarebbe potuto vedere in questo Spider-Man. Ora però il pubblico potrà vedere il film, e tutto questo è entusiasmante.

Dafoe ha anche dichiarato qualche tempo che fa che, grazie alle nuove tecnologie, è stato fatto un miglioramento al costume del suo Green Goblin, e che il personaggio ha in serbo un po’ di sorprese per Spider-Man in No Way Home.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

