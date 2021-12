Mega Men: Netflix ha messo in sviluppo un film sul personaggio Capcom

Secondo quanto riferito da alcuni siti d’oltreoceano la piattaforma streaming Netflix starebbe lavorando ad un film live-action dedicato al personaggio dei videogiochi Mega Men, si tratta di un titolo sviluppato dalla Capcom. Secondo le varie fonti si tratta di un progetto ancora allo stato iniziale della produzione.

Nonostante ancora il film su Mega Men non sia stato ufficializzato, la stessa casa di produzione che si occuperà dell’adattamento, la Supermarché, ne ha parlato in un recente stato. Ecco cosa è stato riportato:

Henry Joost, Ariel Schulman, ed il loro produttore Orlee-Rose Strauss stanno mantenendo un programma di lavoro piuttosto attivo: tra i progetti in lavorazione c’è un adattamento del titolo Capcom Mega Men, che sarà sviluppato da Chernin Entertainment e Netflix, e che loro seguiranno come sceneggiatori e registi.

Il film dedicato a Mega Men era già stato annunciato nel 2018, ed avrebbe dovuto avere proprio Henry Joost e Ariel Schulman come sceneggiatori e registi del progetto per 20th Century Fox. Il progetto era stato confermato anche lo scorso anno.

Netflix sembra essere la casa ideale per un live-action tratto da un videogioco, considerando che fino ad ora la piattaforma si è occupata degli adattamenti di titoli come The Witcher, Castlevania e League of Legends: Arcane.