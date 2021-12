Le leggi sullo spazio non vengono aggiornate da oltre 50 anni, nasce un comitato

Anche se per molti potrà sembrare strano, considerando che non si tratta di un luogo molto frequentato, anche lo spazio ha le sue leggi, seppur queste non siano esattamente sul pezzo. Come da poco ripreso da Space infatti, le leggi non vengono aggiornate da oltre 50 anni, l’ultima volta risale al 1967.

Ovviamente, mentre alcune potranno sicuramente restare identiche in seguito a delle revisioni, i cambiamenti tecnologici e del pianeta sono innegabili, e anche le leggi vanno aggiornate di conseguenza.

In futuro potremmo trovarci a vivere anche all’infuori della Terra, che si tratti di viaggiare nello spazio o di visitare altri pianeti, e per via di ciò, considerando anche la necessità in alcuni casi di impiegare razzi e altri tipi di strumenti, un comitato è stato formato dalle Nazioni Unite per vegliare sul tutto, con l’obiettivo di pericoli che riguardano il mondo intero.

L’obiettivo è quello di sistemare gli attuali disguidi ed evitarne altri in futuro, assicurandosi che tutte le operazioni legate allo spazio risultino sicure e non irresponsabili, anche per quel che concerne la negoziazione dei vari strumenti, visto che evitare anche una corsa agli strumenti da parte dei vari paesi non è un compito da trascurare.