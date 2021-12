I Fantastici Quattro: Alex Ross realizzerà una graphic novel

Alex Ross realizzerà una graphic novel dedicata a I Fantastici Quattro, che avrà un'uscita prevista per il 2 agosto.

Il geniale disegnatore Alex Ross realizzerà una graphic novel dedicata a I Fantastici Quattro. La notizia che è arrivata dagli Stati Uniti è di quelle che entusiasmano tutti gli appassionati di fumetti sui supereroi, considerando che Alex Ross è ritenuto uno dei massimi disegnatori di questo settore. Il titolo della graphic novel de I Fantastici Quattro realizzata da Alex Ross sarà Fantastic Four: Full Circle.

Questa è la copertina di Fantastic Four: Full Circle. Si tratterà di una storia composta da 64 pagine in vendita a 24 dollari.

Alex Ross scriverà e disegnerà la storia, che sarà curata dall’editor Charles Kochman, e da Tom Breevort. Lo stesso fumettista ha dichiarato:

Desideravo raccontare da anni questa storia sui Fantastici Quattro, ed a livello visivo è una delle migliori cose che abbia mai realizzato. Sono entusiasta all’idea di poter condividere con tutti questo lavoro, unendo due forze editoriali come la Marvel e Abrams ComicArts.

Al centro della storia ci saranno dei parassiti composti da Energia Negativa che invaderanno il Baxter Building. Ma qual è il loro scopo? Questa storia porterà i Fantastici Quattro all’interno della Zona Negativa.

Fantastic Four: Full Circle sarà pubblicato negli Stati Uniti il 2 agosto 2022.