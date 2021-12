Spider-Man: No Way Home su Rotten Tomatoes ha già il 100% di approvazione della critica

Spider-Man: No Way Home ha già ottenuto su Rotten Tomatoes il 100% di critiche positive. Il film uscirà il 15 dicembre al cinema.

Uscirà domani, 15 dicembre, nelle sale cinematografiche il film Spider-Man: No Way Home, che, nel frattempo, su Rotten Tomatoes ha già ottenuto il 100% di approvazione da parte della critica. Si tratta di un grande risultato, basato fino ad ora su 52 recensioni. Ancora non si tratta di un giudizio definitivo in grado di attribuire il certificato “fresh”, ma sicuramente il film è a buonissimo punto.

Tra le varie recensioni che possiamo leggere su Rotten Tomatoes dedicate a Spider-Man: No Way Home troviamo quella di Jesus Agudo di eCartelera, che ha dichiarato che il film è “una lettera d’amore a Spider-Man, ad i suoi villain, a Peter Parker, ed al ragazzo che si cela dietro la maschera”. Mentre Richard Lawson di Vanity Fair ha dichiarato che “Tom Holland ha tracciato una eredità che si procrastinerà nel firmamento di Spider-Man”.

Samuel Leggett Jr. di JVS Media & Productions/Team ha aggiunto che questo lungometraggio “è la parte migliore della trilogia del Marvel Cinematic Universe. Si tratta della migliore performance di Tom Holland nei panni di Spider-Man, ed è un film che riserva tante sorprese!”

Anche Chris Bumbray di JoBlo’s Movie ha dichiarato che Spider-Man: No Way Home è “una lettera d’amore nei confronti degli appassionati”. Entusiasta anche Kirsten Acuna di Insider, che ha sottolineato come questo lungometraggio sia “un film che vorresti facilmente guardare e riguardare ancora. Si tratta di una corsa che vorrei fosse senza fine”.

Infine menzioniamo Pete Hammond di Deadline Hollywood Daily, che ha dichiarato come “questo film fa ciò che i grandi film fanno da sempre: ti entusiasmano e ti mettono voglia di esprimere le tue emozioni in una sala cinematografica piena di persone”.