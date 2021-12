Disney+: disponibili le Cards per regalare un anno di abbonamento

Disney+ ha annunciato che sono disponibili le nuove Disney+ Cards, delle carte fisiche che permettono di acquistare e regalare un anno di abbonamento a Disney+ a 89,90€. Le Disney+ Cards si possono trovare nei punti vendita selezionati dove, insieme alla card, al cliente verrà fornito alla cassa un codice che darà diritto ad un anno di Disney+.

Questo codice dovrà essere utilizzato al momento dell’iscrizione sulla pagina disneyplus.com/redeem. L’abbonamento potrà essere riscattato solo dai nuovi abbonati o da coloro che riattiveranno la sottoscrizione a Disney+. Per chi ha già un abbonamento attivo, non sarà possibile utilizzare l’importo della carta per ricaricare il proprio abbonamento, almeno fino a quando l’abbonamento stesso non sarà scaduto e si sarà disattivato il proprio metodo di pagamento. Le Disney+ Cards sono un’ottima idea regalo, attivabili in qualsiasi momento dall’acquisto e senza limiti di tempo.

Le Disney+ Cards sono in vendita presso i migliori rivenditori della grande distribuzione. Qui trovate lo store locator in continuo aggiornamento.

Maggiori informazioni sono disponibili qui: disneyplus.com/carteregalo.

