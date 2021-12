Diabolik al Noir in Festival 2021, domani 15 dicembre

Una chiusura diabolika per il Noir in Festival, domani, a Milano, con i Manetti bros. e il cast del film dedicato al re del terrore.

Si chiude nel segno di Diabolik la 31ma edizione del Noir in Festival, che per la giornata di mercoledì 15 dicembre regala al pubblico due imperdibili appuntamenti dedicati al re del terrore.

Marco e Antonio Manetti, registi del nuovo, attesissimo Diabolik, saranno protagonisti alle ore 15.00, nell’Auditorium di IULM 6, di un imperdibile incontro dedicato al personaggio iconico creato dalle sorelle Giussani, in cui dialogheranno insieme a Chiara Tagliaferri, autrice del podcast Les diaboliques.

L’anteprima del film dei Manetti bros., in sala per 01 Distribution dal 16 dicembre, sarà invece l’evento di chiusura del Noir 2021, grazie al sostegno di Mompracem, Rai Cinema e 01 Distribution in collaborazione con Astorina. Durante la serata i Manetti bros. e i protagonisti presenteranno il film in sala e saluteranno il pubblico del festival.

L’incontro sarà preceduto dall’annuncio dei vincitori del Premio Caligari e del Black Panther Award 2021, che saranno poi festeggiati in sala nel corso della serata di chiusura.

Ospite della giornata sarà anche un autore che ha molto spesso collaborato con ai Manetti bros. ovvero Carlo Lucarelli, che presenterà il suo ultimo romanzo Léon edito da Einaudi (ore 18.00, Rizzoli Galleria).

Infine Gabriele Acerbo e Roberto Pisoni presenteranno il volume Kill baby kill! Il cinema di Mario Bava (Bietti), moderati da Piera Detassis (ore 11.30, IULM – Sala dei 146).

Il Noir in Festival è diretto da: Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (Delegato IULM). Una realizzazione: Studio Coop. Promosso da: MiC – DGCA. In collaborazione e con il sostegno di: IULM. Con il patrocinio di: Comune di Milano. Partner: Cinecittà, Teatro Filodrammatici di Milano, Notorious Cinemas Gloria, Associazione Amici di Como. In collaborazione con: La Milanesiana, Rizzoli Galleria, Institut français Italia, Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, Toulouse Polars Du Sud, Milano Film Network. Media Partner: Cinecittà News, Cinefilos.it, Lega Nerd, Movieplayer.it, Ciak, Ibs.it, laFeltrinell.it, Sky Cinema, Radio Popolare, MilanoNera.it. Technical Partner: MYmovies, Sub-Ti, Tecnografica, Audioluci.com. Associato: AFIC, FIAPF.

Leggi anche: