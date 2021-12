The Batman: il trailer giapponese contiene scene inedite

Non è inusuale che i trailer dei blockbuster internazionali vengano rimontati, per il territorio giapponese, per andare a catturare l’attenzione del pubblico su aspetti magari diversi da quelli su cui ci si concentra in occidente. Per il nuovo trailer di The Batman, Warner Bros. Japan ha puntato l’attenzione sull’aspetto investigativo, finendo anche per mostrare del footage inedito che collega in qualche modo Bruce Wayne/Batman e l’Enigmista.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast, oltre a Farrell, Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone. L’uscita nelle sale è prevista per il 4 marzo del 2022.

