Henry Cavill vorrebbe far parte di una serie TV su Mass Effect

Sembra che l’esperienza con The Witcher non voglia essere per Henry Cavill l’unica che vede l’interprete coinvolto in una serie TV tratta da un videogioco: infatti l’attore ha da poco espresso il proprio desiderio di prendere parte ad un telefilm dedicato a Mass Effect.

Queste sono le parole di Henry Cavill a GamesRadar:

Mi piacerebbe molto partecipare ad un progetto del genere, ma dipende da come verrebbe sviluppato. Il mondo degli adattamenti può risultare essere pesante o leggero, e quando mi piace un prodotto preferirei vederlo il meno lontano possibile dalla fonte originale.

Henry Cavill sembra essere un appassionato di Mass Effect, considerando che ha dichiarato di aver giocato a tutti e tre i giochi della trilogia. Le dichiarazioni dell’attore arrivano dopo che nel mese di novembre si è parlato di un possibile accordo tra Amazon ed EA per lo sviluppo di una serie TV su Mass Effect.

Ricordiamo che il primo titolo dedicato a Mass Effect è uscito nel 2007, sviluppato da BioWare e pubblicato da Microsoft Games Studios per Xbox 360 e Microsoft Windows. Il gioco è ambientato nell’anno 2183 d.C., ed il giocare assume il ruolo di un soldato umano di élite, il comandante Shepard, che esplora la galassia sulla nave stellare Normandy.