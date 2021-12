Alexa potrebbe rovinare delle sorprese natalizie, ma c’è un modo per fermarla

Una funzionalità di Alexa potrebbe davvero mietere le sorprese natalizie degli utenti, ma per fortuna c'è una procedura per fermare il tutto.

Nel periodo natalizio, sfruttando alcuni servizi di consegna, molte persone hanno modo di occuparsi dei regali velocemente, direttamente dal proprio computer, assicurandosi dei tempi di consegna sufficientemente celeri per precedere il 25 dicembre. Tuttavia, un sistema smart di Alexa, assistente vocale di Amazon, potrebbe rovinare delle sorprese in quanto fin troppo pronto ad anticipare quello che sta arrivando, il che non è sicuramente il massimo quando si parla di regali e di sorprese.

Parliamo nello specifico della funzionalità che avvisa gli utenti dei prodotti che stanno per ricevere, o di quelli che hanno già ricevuto, che magari vogliono essere “nascosti” da amici e familiari per aspettare il gran giorno. Per fortuna però, come riportato sulle pagine di The Verge c’è un modo abbastanza semplice per interrompere il tutto, assicurandosi che tentando di svolgere il suo lavoro l’assistente di Amazon non finisca per rovinare qualche sorpresa. Trovate qui di seguito la procedura:

Aprite l’app Alexa

Andate su “altro” nell’angolo in basso a destra

Recatevi in impostazione, poi notifiche, e Amazon Shopping

Assicuratevi a questo punto di disabilitare le notifiche per quello che vi interessa, soprattutto per quel che riguarda “Prodotti che potrebbero essere regali”, almeno fino alla fine delle feste

In questo modo, riceverete comunque delle notifiche per i prodotti consegnati, ma nel caso in cui questi siano regali (o Alexa lo sospetti) non verrete informati del contenuto, e potrete quindi continuare a restare nel mistero fino a che il gran momento dello spacchettamento non sarà finalmente arrivato.

Prima di lasciarvi ne approfittiamo per rimandarvi alla nostra guida ai regali di Natale 2021, dove troverete sicuramente gli articoli che più fanno al caso vostro se siete a corto di idee, oltre che qualche piacevole spunto per farsi anche qualche regalo da soli. Potete accedervi da questo link.