Xiaomi sembra avere un sacco di Snapdragon 870 da parte, annunci in cantiere?

Sembra che Xiaomi abbia un bel po' di Snapdragon 870 da parte, ma non sappiamo ancora al momento in che modo la compagnia vuole usare i SoC.

Mentre siamo ormai pronti ad accogliere sul mercato i nuovi Snapdragon 8 Gen 1 appena presentati, con anche i Dimensity 9000 che si presenteranno già all’inizio del prossimo anno, sembra che in cantiere da Xiaomi ci siano dei piani per quel che riguarda la scorsa fascia media. Pare infatti che Xiaomi e Redmi abbiano in serbo un grossissimo stock si SoC Snapdragon 870, come svelato dal noto leaker Digital Chat Station e riportato sulle pagine di GizChina.

Seppur il mercato stia accogliendo dei nuovi flagship nel campo dei System on a Chip, c’è da dire che Xiaomi non abbandonerà di certo dei dispositivi più deboli, i quali possono essere inseriti in dei dispositivi pensati per non avere costi troppo lievitati.

A quanto pare, fra questi troviamo la serie Redmi K50, che stando a quel che sappiamo offrirà dei dispositivi diversi per ogni modello della serie, i quali dovrebbero spaziare proprio dallo Snapdragon 8 Gen 1 agli ultimi gioiellini di casa Qualcomm e MediaTek.

Staremo a vedere se questo grosso carico di 870 nei magazzini della compagnia avrà un altro significato in seguito all’annuncio della nuova serie, considerando che dei nuovi device di fascia media potrebbero essere presto annunciati.