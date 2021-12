Strappare lungo i bordi: Zerocalcare racconta i luoghi di Roma dov’è ambientata la serie

La serie animata ideata da Zerocalcare, Strappare lungo i bordi, è ambientata principalmente a Roma, ma quali sono i luoghi d’elezione per l’artista capitolino? Ce lo racconta lui stesso in un nuovo video ufficiale, “La Roma di Zerocalcare in Strappare lungo i bordi“. A partire dall’immancabile Rebibbia, ovviamente!

Strappare lungo i bordi è disponibile su Netflix dal 17 novembre: prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

