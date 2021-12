Matrix torna nei cinema italiani, dal 13 al 15 dicembre, con The Matrix Reissue

Per prepararsi degnamente all’arrivo di Matrix Resurrections, previsto per capodanno nelle sale italiane, Warner Bros. ci dà l’opportunità di rivivere l’emozione del grande cinema in sala con la pellicola capostipite della saga, Matrix, con lo speciale evento di tre giorni “The Matrix Reissue” dal 13 al 15 dicembre.

Saranno più di 200 i cinema coinvolti nell’iniziativa, tra cui quelli del circuito UCI: a quest’indirizzo trovate l’elenco completo delle sale aderenti.

Distribuito da Warner Bros, Matrix è la storia di Thomas Anderson/Neo, un programmatore della Metacortex e un pericoloso hacker. Per via dei suoi illeciti è tenuto sotto osservazione dagli agenti Smith, Brown e Jones. Quando incontra un’altra hacker, Trinity e il suo capo Morpheus viene posto di fronte a una scelta: continuare a vivere la vita come l’ha conosciuta fino a quel momento, oppure scoprire la verità. Neo decide di rischiare e si risveglia in una realtà totalmente diversa, un mondo post-apocalittico del XXIII secolo dove le macchine controllano tutto e utilizzano gli uomini come fonte di energia, coltivandoli in uteri artificiali collegati a cavi elettrici che li tengono vivi e cerebralmente attivi, in una vita simulata e programmata dall’intelligenza artificiale chiamata Matrix, costruita sul modello della terra del 1999, dove gli esseri umani nascono, crescono e muoiono, vivendo in una realtà virtuale a loro insaputa. Morpheus, Trinity e altri di loro fanno parte di una resistenza di ribelli che combattono le macchine e cercano di risvegliare l’umanità per insorgere contro gli oppressori, viaggiando a bordo dell’hovercraft Nabucodonosor. Morpheus crede di aver finalmente trovato in Neo “l’Eletto”, cioè colui che secondo la profezia dell’Oracolo sarà in grado di codificare Matrix e di distruggerla, liberando così tutti gli esseri umani; Neo dovrà così avventurarsi in questa nuova e difficile realtà, cercando di trovare la sua strada e la sua missione, misurandosi con i suoi limiti e i suoi dubbi, provando di chi e cosa si può veramente fidare.

