La Casa di Carta: i video celebrativi di Netflix per il finale della serie

Per tutti i fan ancora in lutto per la fine di La Casa di Carta, Netflix ha rilasciato diversi video tributo per la popolare serie spagnola.

Uno dei fenomeni degli ultimi anni, tra le produzioni Netflix, è stato senza dubbio La Casa di Carta: gli episodi finali della quinta stagione, che concludono la saga (perlomeno quella principale, tralasciando spin-off vari ed eventuali) sono finalmente sulla piattaforma e non rimane altro che celebrare una serie così amata dal pubblico, con una serie di video dai contenuti più disparati.

Partiamo con “Viva la resistenza!”, il più celebrativo di tutti, e poi con la featurette “BERLINO e ARTURITO leggono i vostri tweet su La casa di carta” in cui Pedro Alonso ed Enrique Arce leggono e reagiscono ai messaggi dei fan rivolti a uno dei personaggi più amati… e a uno di quelli più odiati. Abbiamo, inoltre, un lungo recap della singolare storia d’amore tra Il Professore e Sierra, oltre alla scena che conclude, effettivamente, la serie.

Il cast della parte finale della serie, su Netflix da oggi, include Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.

Questa, invece, è la sinossi della stagione:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

