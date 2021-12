Spider-Man: Tom Holland rivela di avere un gruppo Whatsapp con Andrew Garfield e Tobey Maguire

Ancora non è chiaro se in Spider-Man: No Way Home ci saranno anche Tobey Maguire ed Andrew Garfield, ma Tom Holland ha rivelato che i tre hanno un gruppo Whatsapp in cui si tengono in contatto. Ma lo stesso Holland ne ha spiegato il motivo durante un’intervista a BBC Radio 1.

Qui sotto trovate le parole di Tom Holland sul gruppo Whatsapp che l’interprete condivide con Tobey Maguire ed Andrew Garfield:

Quando tu interpreti Spider-Man ci sono solo tre persone che hanno fatto quest’esperienza sul grande schermo. E tutto questo è un po’ alienante. Ho amici e persone con cui posso parlare dei miei pensieri e problemi, ma non potrà mai essere paragonabile con il condividere delle cose con chi ha già indossato quel costume. Ho conosciuto Andrew ad un party e pensavo fosse giusto salutarlo, e così andando ad un’altra festa abbiamo incontrato Tobey appena venti minuti dopo. Negli ultimi anni ci siamo tenuti in contatto, siamo rimasti vicini, perché abbiamo compreso che condividiamo qualcosa che solo tre persone al mondo hanno.

Forse vedremo il trio unito per la prima volta sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home, in uscita il 15 dicembre.