Spider-Man: Tom Holland sarebbe disposto a lasciare il testimone ad un altro attore

Tom Holland in questi giorni di fitte interviste per la promozione di Spider-Man: No Way Home sta destando l’interesse di tutti gli appassionati Marvel, che stanno cercando di capire il futuro dell’interprete nei panni del tessiragnatele, e, a quanto pare, Holland sarebbe disposto a lasciare il testimone ad un altro attore.

Queste sono le sue parole:

C’è un futuro per Spider-Man, ma non so se ne farò parte. Fino ad ora il percorso in questo ruolo è stato fantastico, e se è arrivato il momento che qualcuno prenda il mio posto lo farò con l’orgoglio di aver ottenuto il massimo da questo mondo. E quanto parlo di questo mondo intendo il Marvel Cinematic Universe. Penso che ci sia all’orizzonte un bel futuro per Spider-Man e lascerei con piacere il mio ruolo ad un altro interprete, ma sarei anche più che contento di tenermelo.

Intanto dal 15 dicembre vedremo Tom Holland impegnato in Spider-Man: No Way Home. Il film è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film: