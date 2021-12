Wonder Woman: mostrato un teaser del gioco ai The Game Awards 2021

Anche se non abbiamo avuto molte informazioni in merito al titolo, un gioco di Wonder Woman targat WB Games si è mostrato ai The Game Awards 2021.

Durante i The Game Awards 2021, all’infuori di alcuni annunci già noti da tempo, ci sono state anche delle piacevoli sorprese. Una di queste è Wonder Woman, titolo targato WB Games che è stato ufficializzato durante la conferenza tenuta dal giornalista Geoff Keighley.

Il gioco è stato mostrato un un brevissimo teaser di annuncio, il quale purtroppo al momento non ha fatto molto all’infuori del confermare l’esistenza del nuovo titolo. Per fortuna però, sappiamo ora che il gioco è ufficialmente in sviluppo, e quindi verosimilmente nel corso dei prossimi mesi lo sviluppatore svelerà ulteriori dettagli in merito all’esperienza pensata per il noto personaggio DC.

Potete vedere il breve teaser mostrato nel corso dei The Game Awards 2021 qui di seguito.

Come accennato in apertura, non sappiamo molto sul tutto, ma un importante dettaglio potrebbe aver anticipato alcune informazioni sull’esperienza. Lo sviluppatore è in fatti Monolith di WB Games, già noto per essersi occupato di titoli del calibro de L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra, basati sull’universo de Il Signore degli Anelli. Staremo a vedere come si confronterà la software house con questo tipo di esperienza, la quale sicuramente – anche se magari ricorderà la mano degli autori già accennati nel settore – risulterà ben diversa.