Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – Il teaser trailer della serie TV sui Los Angeles Lakers

Ecco il teaser trailer di Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, la serie TV di HBO Max sulla dinastia dei Los Angeles Lakers.

10—Dic—2021 / 10:41 AM

HBO Max ha condiviso il teaser trailer di Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, la serie TV dedicata ai Los Angeles Lakers degli anni Ottanta guidati da Magic Johnson. La produzione del progetto è stata affidata ad Adam McKay, già regista de La Grande Scommessa.

Ecco il teaser trailer di Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Nel cast della serie che racconterà la dinastia dei Lakers degli anni Ottanta ci sono Michael Chiklis come Red Auerbach, Sally Field che farà Jessie Buss, Adrien Brody sarà Pat Riley, John C. Reilly interpreterà Jerry Buss, Jason Clarke farà Jerry West, Quincy Isaiah interpreterà Magic Johnson, Solomon Hughes sarà Kareem Abdul-Jabbar, Gaby Hoffmann farà Claire Rothman, Hadley Robinson vestirà i panni di Jeanie Buss, DeVaughn Nixon farà Norm Nixon, Molly Gordon sarà Linda Zafrani, Rob Morgan farà Earvin Johnson Sr., Spencer Garrett interpreterà Chick Hearn, Kirk Bovill farà Donald Sterling, Delante Desouza sarà Michael Cooper, Stephen Adly Guirgis interpreterà Frank Mariani, Tamera Tomakili avrà il ruolo di Earletha “Cookie” Kelly e Joey Brooks sarà Lon Rosen.

La serie TV arriverà su HBO Max a marzo.

