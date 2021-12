The King’s Man – Le Origini: foto e video dall’anteprima italiana a Torino e uno spot

Si è svolta ieri, giovedì 9 dicembre, a Torino l’anteprima italiana del nuovo lungometraggio 20th Century Studios The King’s Man – Le Origini che arriverà il 5 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

In attesa dell’uscita del film nelle sale italiane, Torino ha infatti ospitato l’anteprima italiana del film con una proiezione evento in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte che ha visto la presenza di vari ospiti tra cui Claudio Marchisio, Max Casacci, Eleonora Olivieri, Marco Berry e Raige, oltre ad alcune istituzioni locali e molti dei professionisti piemontesi coinvolti nella produzione del film.

Le riprese di alcune scene di The King’s Man – Le Origini si sono svolte in location torinesi e piemontesi come il Castello di Racconigi, la Reggia di Venaria e Palazzo Reale di Torino, mentre le scene in esterno hanno toccato Lungo Po Diaz a Torino e il comune di Venaria, in via Andrea Mensa.

Siamo davvero felici di presentare in anteprima italiana The King’s Man – Le Origini, nuovo capitolo di una saga cinematografica di grande successo, proprio a Torino, che ha ospitato le riprese di alcune scene iconiche del film. La scelta del Piemonte per una produzione internazionale come The King’s Man – Le Origini ci fa capire che l’Italia viene riconosciuta in tutto il mondo non solo per le sue bellezze e il patrimonio culturale, ma anche per il talento e la professionalità che ci contraddistinguono. E questo ci deve far sentire orgogliosi di essere italiani.

ha affermato Davide Romani, Director, Head of Marketing Studios & Integrated Marketing di The Walt Disney Company Italia.

The King’s Man – Le Origini è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Il film è prodotto da Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi. The King’s Man – Le Origini è basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

Leggi anche: