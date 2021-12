Slitterhead: svelato ai The Game Awards 2021 il nuovo gioco dagli autori di Silent Hill

Finalmente, dopo la nascita di Bokeh Game Studio, software house nata grazie agli autori che hanno portato in vita la serie di Silent Hill, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo alla nuova opera in sviluppo. Si tratta di Slitterhead, il quale come confermato si presenterà ancora una volta come un’esperienza horror.

Nel corso dei The Game Awards 2021, conferenza presentata da Geoff Keighley, abbiamo dato uno sguardo a un trailer davvero spaventoso, che ha presentato le strane creature di questo universo che si annidano all’interno delle persone, e risultano particolarmente aggressive e pericolose. Potete vedere il filmato qui di seguito.

In solamente un minuto di video cerca, lo sviluppatore ha mostrato delle ambientazioni e dei personaggi probabilmente pronti a stregare i giocatori, visto che si tratta di trasformazioni in mostri davvero originali, anche se non sappiamo ancora molti dettagli relativi all’esperienza, e dovremo infatti scoprire in che modo la trama verrà approfondita.

Resta il fatto che si nota che questi mostri sembreranno del tutto normali prima della trasformazione, forse pensata al solo fine di attaccare, e quindi il demone interiore presentato dal titolo potrebbe non risultare palese. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi avremo informazioni anche relative a una finestra di lancio per l’opera, attualmente del tutto assente, mentre si spera che avremo modo di scoprire di più in merito a questo terrificante mondo.