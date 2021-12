Il caso Theranos diventa un film prodotto da Apple, Jennifer Lawrence sarà la protagonista

Il caso Theranos, una delle più colossali e sfacciate truffe della storia recente, diventerà un film prodotto da Apple. Elizabeth Holmes, CEO della famigerata startup che ha truffato investitori e media, verrà interpretato da Jennifer Lawrence, stando a quanto riporta in queste ore la stampa americana.[/caption]

Il film, scrive The Verge, sarà diretto da Adam McKay, con una sceneggiatura tratta dal libro best seller “Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup“.

La Theranos ha ottenuto investimenti per miliardi di dollari, stringendo accordi di partnership con importantissime aziende americane, sostenendo di aver sviluppato un rivoluzionario test in grado di diagnosticare un gran numero di patologie grazie all’analisi di un quantitativo estremamente modesto di sangue. Il test della Theranos, economico e quasi istantaneo, avrebbe potuto rivoluzionare l’intera medicina. Non era vero niente. La Theranos non è mai riuscita a sviluppare la tecnologia che aveva promesso ai suoi investitori e clienti.

Prima che l’inganno venisse scoperto, l’azienda aveva una quotazione di oltre 9 miliardi di dollari. Elizabeth Holmes, che di Theranos è stata il CEO e l’ideatrice, grazie a questa colossale frode era diventata la donna miliardaria più giovane della storia.

Oggi Holmes è accusata di 11 diversi capi d’imputazione e rischia oltre 20 anni di carcere, in un processo che è attualmente in corso e continua a ricevere ampio risalto nei media statunitensi (e non solo).