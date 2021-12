Horizon Forbidden West: nuovo gameplay trailer ai The Game Awards 2021

Nel corso dei The Game Awards 2021 c'è stato spazio anche per Horizon Forbidden West, gioco di Guerrilla Games approfondito con un nuovo trailer.

I The Game Awards 2021 sono stati sì pieni di sorprese, ma non sono mancati anche video di approfondimenti relativi a titoli che conosciamo già bene, e che per fortuna arriveranno presto sul mercato. È questo il caso di Horizon Forbidden West, del quale è stato svelato un nuovo video gameplay nel corso della conferenza di Geoff Keighley.

Parliamo di un breve filmato, non particolarmente pieno di contenuti, ma che mostra ancora una volta delle azioni action di una delle eroine più amate del mondo PlayStation, mentre questa si destreggia combattendo gli iconici nemici del suo mondo nelle lande post-apocalittiche del futuro. Potete vedere il video in questione qui di seguito.

In solamente poco più di un minuto Guerrilla Games ha mostrato i muscoli ancora una volta, ricordando ai fan quanto sia potenzialmente formidabile il nuovo titolo in uscita a febbraio del prossimo anno, mese particolarmente pieno per quel che riguarda grossi titoli pronti ad arrivare sulle varie piattaforme videoludiche.

Speriamo ovviamente che la storia di Aloy abbia modo di continuare in maniera più che degna dopo le apprezzatissime vicende del primo capitoli, dal quale lo sviluppatore sembra aver preso il meglio per realizzare una nuova esperienza piena di carisma. L’opera arriverà come confermato sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, ma non è da escludere che in futuro venga ufficializzato il debutto anche su PC.