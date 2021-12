Hawkeye: Florence Pugh bloccata su Instagram dopo uno spoiler sul quarto episodio

Florence Pugh, suo malgrado, si è ritrovata ad essere bloccata su Instagram a causa di un commento spoiler riguardo al quarto episodio di Hawkeye. L’attrice ha successivamente espresso tutta la propria frustrazione per la situazione (Attenzione, nelle righe successive troverete SPOILER sul quarto episodio di Hawkeye).

Florence Pugh ha mostrato attraverso Instagram un’immagine che la fa vedere in azione nel quarto episodio di Hawkeye con il suo personaggio Yelena Belova, già comparsa in Black Widow. La cosa non ha fatto felici diversi utenti che seguivano il profilo della Pugh, e che hanno quindi segnalato l’attrice. Qui sotto trovate il post.

Mentre questo è stato lo sfogo di Florence Pugh successivo alla segnalazione del suo post:

Non avrei mai creduto che il fatto di condividere tutto il mio entusiasmo per uno show di cui faccio parte mi avrebbe portato ad essere segnalata. Le proteste di qualcuno mi stanno impedendo di postare delle cose sulla mia presenza in uno show di cui faccio veramente parte. E questo è ridicolo. Far parte di Hawkeye è stato un vero privilegio, e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolta fuori e dentro al set, e tutti coloro che stanno guardando il telefilm.

Ricordiamo che i primi quattro episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.