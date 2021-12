Forspoken torna con un gameplay trailer ai The Game Awards 2021

Dopo aver ufficializzato il nome della sua opera open world, Square Enix è tornata a parlare molto della produzione, che come sappiamo verrà rilasciata nel 2022 su PC e PS5. Durante i The Game Awards abbiamo avuto modo di ammirare un nuovo gameplay trailer, il quale sul finale ci ha anche presentato la data d’uscita ufficiale: il 24 maggio 2022.

Parliamo di un’opera open world che come sappiamo metterà a dura prova la protagonista, arrivata direttamente da un altro mondo e per qualche motivo particolarmente potente, nonché pronta a correre saltando e volando per gli scenari, mentre miete orde di nemici che si troverà innanzi. Potete vedere il nuovo video mostrato ai The Game Awards 2021 qui di seguito.

Resta ovviamente ancora molto da scoprire sull’opera di Luminous Productions pubblicata da Square Enix, che arrivando direttamente dagli autori di Final Fantasy XV sembra pronta a presentarci un open world e moltissime attività da compiere molto interessanti.

Avremo a che fare con un titolo di nuova generazione sicuramente pronto a mettere a dura difficoltà i PC sia l’hardware di PlayStation 5, considerando la grafica di ottimo livello presentata nel corso dei vari video che lo sviluppatore ha mostrato fino a oggi, ma restiamo ancora in attesa di novità al fine di saperne di più.