Elden Ring: mostrato un nuovo trailer ai The Game Awards 2021

Non poteva mancare anche una parentesi su Elden Ring ai The Game Awards 2021, visto che il gioco è stato approfondito con un nuovo trailer.

Elden Ring è di sicuro uno dei titoli più attesi del 2022, e infatti nel corso dei nuovi The Game Awards 2021 è anche riuscito a vincere il premio dedicato al titolo in uscita più atteso. Per fortuna, FromSoftware non sta nascondendo molto del suo gioco, e dopo aver anche proposto ai fan una beta giocabile, per mettere mano sull’open world che il titolo presenterà, è tornata a parlare dell’esperienza con un nuovo trailer.

Il video è stato mostrato nel corso dei The Game Awards 2021, e anche se non sono presenti scene di gameplay, abbiamo a che fare con un breve approfondimento legato alla storia, in quanto vediamo dei personaggi già anticipati da una diversa prospettiva. Potete ammirare il filmato svelato nel corso della conferenza qui di seguito in versione italiana.

Si tratta questa volta di un video tutt’altro che breve, il quale regala infatti già da subito diversi dettagli inediti sull’esperienza, che per fortuna arriverà presto. Come sappiamo infatti, il titolo uscirà su console di vecchia e nuova generazione nella giornata del 24 febbraio 2022.

Sperando che non si presentino all’orizzonte spiacevoli rinvii, restiamo in attesa di scoprire di più sul gioco in vista del rilascio, il quale sembra pronto a unire il solido gameplay della saga dei Souls a una grafica decisamente migliorata e a un mondo totalmente diverso.