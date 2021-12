“Cuphead: The Delicious Last Course” uscirà a giugno del 2022

MDHR ha finalmente annunciato la data d'uscita di The Delicious Last Course, attesissimo DLC del popolare videogame Cuphead.

L’atteso DLC di Cuphead ha finalmente una data d’uscita. The Delicious Last Course uscirà a giugno del 2022 su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Steam e GOG. MDHR ha annunciato la release del DLC con un nuovo trailer in occasione dei The Game Awards.

Siamo molto più che emozionati di poter finalmente condividere con i nostri fan la data d’uscita di The Delicious Last Course. Come per molti altri sviluppatori, anche nel nostro caso creare un videogioco durante tempi così unici ha comportato molte sfide impegnative. Siamo così grati con la comunità di appassionati di Cuphead per la pazienza e la curiosità che hanno dimostrato durante lo sviluppo di The Delicious Last Course

si legge nell’annuncio della data di release del DLC.

Cuphead è un videogioco run ‘n’ gun uscito nel 2017, originariamente come esclusiva Xbox. Il gioco ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e della stampa, complice il suo caratteristico stile grafico ispirato ai cartoni degli anni ’30. È anche un gioco noto per la sua estrema difficoltà. Nel 2022 è anche attesa l’uscita della serie animata ambientata nell’universo di Cuphead. Sarà disponibile esclusivamente su Netflix.

“Cuphead: The Delicious Last Course” uscirà il 30 giugno del 2022 sugli store digitali di Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Steam e GOG.