Star Wars: The Acolyte – Amandla Stenberg in trattative per il ruolo di protagonista

L'attrice Amandla Stenberg è in trattative per fare da protagonista in Star Wars: The Acolyte, la nuova serie TV Disney+.

Per la serie TV intitolata Star Wars: The Acolyte è stato riportato che l’attrice Amandla Stenberg sarebbe in trattative per entrar a far parte del cast della produzione come protagonista. Non sono stati offerti dettagli sul ruolo del personaggio, ma il termine Acolyte si riferirebbe a dei Sith che hanno iniziato ad allenarsi sotto la supervisione di un capo Sith.

Lo sviluppo della serie TV Star Wars: The Acolyte, che, ripetiamo, dovrebbe avere come protagonista l’attrice Amandla Stenberg, è stato annunciato circa un anno fa. La storia sarà ambientata negli ultimi giorni della Vecchia Repubblica, e racconterà della nascita dei poteri oscuri che tramano contro il Governo. Giusto per dare un’ulteriore indicazione, l’epoca della Vecchia Repubblica si conclude approssimativamente cinquant’anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma.

Amandla Stenberg si è già vista nella saga di Hunger Games, ed anche in Il coraggio della verità – The Hate U Give. Il progetto Star Wars: The Acolyte è solo l’ultima serie TV messa in programmazione dalla Lucasfilm, e dedicata all’universo di Guerre Stellari. Oltre all’ormai popolarissimo The Mandalorian, è in lavorazione, tra le altre, una serie su Obi-Wan Kenobi, mentre il 29 dicembre uscirà The Book of Boba Fett su Disney+.