Serie Tv Cult Omnibus, 80 serie tv in 800 pagine

Arriva Serie Tv Cult Omnibus, edizione che riunisce in un unico volume i tre dizionari delle serie tv da non perdere di BeccoGiallo.

Una versione completamente riveduta e aggiornata per 800 pagine con schede più ricche, nuovi retroscena, nuovi salti dello squalo, analisi inedite (rigorosamente sotto spoiler alert: gli amici non spoilerano) dei finali più discussi (da Lost al Trono di Spade, da Dexter a House of Cards), l’impatto e l’eventuale riuscita dei revival e delle reunion (di Twin Peaks, Will & Grace, X-Files, Beverly Hills, Friends), l’evoluzione o i passi falsi delle carriere di creatori, showrunner, registi e attori (compresi Kevin Spacey e Joss Whedon), nuove vite parallele…

Per rispondere insieme alle eterne domande: che mi vedo stasera? E perché quella serie piace così tanto?

Ecco tutte in un unico posto le serie imprescindibili degli ultimi trent’anni, da quelle diventate fenomeno di costume a quelle di nicchia, dagli anni Novanta (ER, Sex and the City, Ally McBeal) ai Duemila (24, Big Bang Theory, Breaking Bad, Mad Men, Buffy, Dawson’s Creek, Scrubs, Dr. House, I Soprano, How I Met Your Mother, The Wire, Una mamma per amica), fino ai giorni nostri (Stranger Things, American Horror Story, Black Mirror, Sherlock, Downton Abbey, The Walking Dead, Mr. Robot, Sense8, La fantastica signora Maisel, The Handmaid’s Tale, The Haunting of Hill House, Mindhunter, The OA, Vikings, Westworld, Doctor Who), passando per le italiane Boris, Gomorra, Rocco Schiavone, e molte altre.

Raccontate con l’inconfondibile stile analitico e pop di Matteo Marino e Claudio Gotti (che hanno strutturato ogni scheda in sette sezioni pensate ad hoc per descrivere al meglio tutte le caratteristiche della serialità: Iniziare, Personaggi, Marchio, Salto dello squalo, Firma, Vite parallele e Ser(i)endipità), e illustrate da Daniel Cuello, 80 serie che ci hanno cambiato la vita per sempre (o stanno per farlo).

Serie Tv Cult Omnibus: gli autori

MATTEO MARINO, critico cinematografico e tv, fondatore di davidlynch.it e libraio. Ha collaborato con molte riviste, tra cui Film TV e Cineforum. Dopo aver pubblicato per Lindau e Il Castoro Cinema, nel 2016 ha inaugurato con Claudio Gotti la serie dei dizionari delle serie tv cult per BeccoGiallo, per cui ha pubblicato anche I segreti di David Lynch (2018) e Film pop anni ’80 (2020), scritto insieme a Simone Stefanini. Suo è il booklet della limited edition blu-ray di INLAND EMPIRE realizzata nel 2020 da CG Entertainment, BIM e StudioCanal. Ma soprattutto si è fatto firmare una maglietta di Twin Peaks da Lynch in persona, e questo vale più di tutto.

CLAUDIO GOTTI, critico cinematografico e tv, editor, è stato membro della giuria del David di Donatello, direttore editoriale di Aracne editrice e assistente alla regia in Rai. Con Matteo Marino scrive a quattro mani per Filmcronache dal 2002 ed è coautore dei dizionari delle serie tv cult.

DANIEL CUELLO, argentino di nascita e italiano per caso, sfida il malumore contemporaneo scrivendo e disegnando fumetti, vignette satiriche e vecchietti malmostosi. Ha pubblicato, per Bao Publishing, Residenza Arcadia (2017), Guardati dal beluga magico (2018), Mercedes (2019, vincitore del premio Premio Micheluzzi per il miglior Fumetto al Napoli Comicon 2020) e Le buone maniere (2022). Ha collaborato con varie testate e case editrici come Baldini+Castoldi, Linus, BeccoGiallo, DeAgostini, Longanesi, Treccani, Jacobin Italia, Corriere della Sera e altre cose che non ricorda più. Ma soprattutto è comparso due volte tra i quiz della Settimana Enigmistica, e questo vale più di tutto. Il suo sito è www.danielcuello.com.