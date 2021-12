Invasion: la serie sci-fi di Apple è stata rinnovata per una seconda stagione

Apple ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie TV sci-fi Invasion, che è uscita sulla piattaforma streaming Apple TV+ lo scorso ottobre. Al centro della storia c’è il racconto di un’invasione aliena.

Il creatore della serie, Simon Kinberg, ha voluto ringraziare Apple ed i fan in uno stato in occasione dell’annuncio del rinnovo di Invasion per una seconda stagione. Ecco le sue parole:

Sono profondamente grato a Apple per essere così di supporto, e per avere fiducia nella nostra storia d’invasione aliena. Ed ancora di più ringrazio i nostri fan, senza dei quali non ci sarebbe stata l’opportunità di continuare l’invasione. Sono entusiasta per ciò che stiamo programmando in vista della seconda stagione, che farà espandere il nostro universo in maniera profonda ed epica.

Nel cast della serie ci sono Shamier Anderson (“Bruised,” “Awake”), Golshifteh Farahani (“Extraction,” “Body of Lies”), Sam Neill (“Jurassic World: Dominion,” “Peaky Blinders”), Firas Nassar (“Fauda”) e Shioli Kutsuna (“Deadpool 2,” “The Outsider”).

Invasion è scritta e prodotta da Simon Kinberg e David Weil. Mentre Verbruggen fa anche da produttore esecutivo. Audrey Chon (“The Twilight Zone”), Amy Kaufman (“When They See Us”) ed Elisa Ellis sono i produttori esecutivi assieme a Andrew Baldwin (“The Outsider”), che è incluso tra gli sceneggiatori. Katie O’Connell Marsh (“Narcos,” “Hannibal”) fa da produttrice esecutiva per i Boat Rocker Studios.